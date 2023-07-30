Depremzede çocukların minik oyunu felakete yol açıyordu! Tutuşan otlar alev aldı

Adıyaman'da depremzede çocukların oyun oynarken kibritle yaktığı ateş çadırlara sıçramadan son anda söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi 2327 Sokak yakınlarında depremzedelerin kaldığı deprem çadırlarının hemen yan kısmında bulunan kuru otlar içerisinde yaşı küçük çocuklar tarafından kibritle oyun oynandı.

Çocuklar yaktıkları kibritle kuru otları tutuşturdu. Biranda büyüyen alevlerden dolayı korkan çocuklar kaçarken durumu fark eden vatandaşlar ise alevlere müdahale etti. Vatandaşların erken müdahalesi sonucu alevler deprem çadırlarına sıçramadan söndürüldü.