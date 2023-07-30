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Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü! Dikkat çeken uyarı: Somut adımlar bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü! Dikkat çeken uyarı: Somut adımlar bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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ışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.

Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

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