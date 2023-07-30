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Beşiktaş'tan transferde Messias atağı! Teklif yapıldı, rakam ortaya çıktı!

Beşiktaş'tan transferde Messias atağı! Teklif yapıldı, rakam ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Ante Rebic'in ardından Milan'dan Junior Messias'ı da transfer etmenin planlarını yapıyor. Siyah beyazlılar, 32 yaşındaki sambacı için Çizme ekibine ilk teklifini yaptı.

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Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'i imza için İstanbul'a getiren Beşiktaş, İtalyan takımında bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Hücumda sol kanadı Rebic'e emenat etmeyi planlayan Kartal, sağ kanat için de 32 yaşındaki Junior Messias'ı düşünüyor.

İlk teklif 1 milyon euro

İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Messias için Milan'a ilk teklifini 1 milyon euro olarak iletti. Ancak İtalyan kulübü bu rakamı az bularak 3 milyon euro talep etti. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transferi için pazarlıkların devam ettiği belirtilirken Rebic'te olduğu gibi Messias'ta da orta yolun bulunacağı düşünülüyor..

32 yaşında ve 1,74 boyunda olan Messias, sağ kanat dışında orta saha ve sağ kanat forvet gibi mevkilerde görev yapabiliyor. 

Geride kalan sezonda Milan formasıyla 36 maça çıkan Messias 6 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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