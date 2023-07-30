Hatay'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin, yerin 4.4 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. AFAD son depremler listesi verilerine göre ise korkutan depremin şiddeti 3.6 olarak açıklandı.Abone ol
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 18.13'te 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deprem, yerin 4.4 kilometre altında gerçekleşti.
AFAD 3.6 olarak duyurdu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen korkutan depremin ardından açıklama yapan AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin şiddetini 3.6 olarak açıklarken, yerin 7 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.