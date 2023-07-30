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Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan piyangosu! Jorge Jesus yıldız ismi istedi, yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan piyangosu! Jorge Jesus yıldız ismi istedi, yönetim harekete geçti

Son olarak Attila Szalai ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istemediği oyuncular arasında bulunan Willian Arao'ya sürpriz bir talip çıktı. Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen yıldız isme Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Ahli talip oldu. İşte flaş transferde detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Willian Arao'ya Suudi Arabistan'dan teklif var.

One Football'da yer alan habere göre, yeni sezonda tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Arao'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli 5.5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Jorge Jesus ısrarcı

Flamengo ve Fenerbahçe'den eski hocası Jorge Jesus'un özellikle istediği Arao için harekete geçen Al-Ahli yönetimi, transferi bitirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'yi takibi bıraktı

Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkmıştı. Kısa süre önce sosyal medyada tekrar Fenerbahçe'yi takip etmeye başlayan Arao, bir kez daha hesaplarından sarı-lacivertli takımı takip etmeyi bıraktı.

31 yaşındaki futbolcunun bu hareketleri, ayrılık ihtimalini daha da arttırdı.

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