Esenyurt'ta kan donduran saldırının şüphelilerinden biri daha yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının şüphelilerinden birinin daha yakalandığını duyurdu.

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İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak ikinci şüpheli de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan silahlı saldırının faillerinden S.Ö.’nün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.

Servet Özer (solda), Murat Özer

Diğer iki şüpheli aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö.’den sonra S.Ö.’de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Korkunç cinayetin nedeni küfürlü Whatsapp paylaşımı

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, Whatsapp’dan küfürlü bir durum paylaştı.

Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Cumartesi gece yarısı Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir tekel bayisine gelen dört kişi, içerdeki üç kişiye önce saldırmış, ardından ateş açmıştı.

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçmıştı.

Kamera görüntülerinde yaşananlar ve diyaloglr

Saldırı anına ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktığı görülüyor.

Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanı, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor.

Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor.

O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor.

Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.