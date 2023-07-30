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4 gündür kayıp olarak aranıyor! Kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı

4 gündür kayıp olarak aranıyor! Kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Kocaeli’de yaklaşık 4 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adamın kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Olay, dün TEM Otoyolu Dilovası geçişinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Akkoç’a araç çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Akkoç’un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Murat Akkoç’un yaklaşık 4 gündür kayıp olduğu ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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