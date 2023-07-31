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Yerel seçimlere ilişkin 50 ayrı simülasyon yapıldı kilit parti ortaya çıktı 4 büyükşehir el değiştiriyor

Yerel seçimlere ilişkin 50 ayrı simülasyon yapıldı kilit parti ortaya çıktı 4 büyükşehir el değiştiriyor

Polimetre yerel seçimlere yönelik yaptığı 50 ayrı simülasyon yaptı. Muhalefet blokunun dağılmadan seçime girmesi halinde mevcut belediyeleri korurken Balıkesir ve Manisa belediyelerini de kazanacağı değerlendiriliyor. İYİ Parti’nin ayrılması halinde ise İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Adana Büyükşehir Belediyeleri iktidar blokuna geçiyor. 

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Polimetre Araştırma Kuruluşu’nun yerel seçimlere yönelik yaptığı 50 ayrı simülasyona göre muhalefet bloku dağılmadan seçime girmesi halinde mevcut belediyeleri korurken Balıkesir ve Manisa büyükşehir belediyelerini de kazanıyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre İYİ Parti’nin ayrılması halinde ise İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Adana Büyükşehir Belediyeleri iktidar blokuna geçiyor. Yeşil Sol Parti (YSP) ve TİP’in muhalefet blokundan ayrı seçime girmesi durumunda da İstanbul ve Adana kaybediliyor.

Polimetre’nin araştırmasına göre muhalefet için en iyi senaryo; iktidar blokunun dağılması ancak kendilerinin birlikteliğinin koruması durumunda gerçekleşiyor. Bu senaryoda muhalefet bloku, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Muğla, Tekirdağ ve Van büyükşehir belediyelerini alıyor. Böylece muhalefet blokunun etki alanı yüzde 79’a ulaşıyor. 

İYİ Parti’nin ayrı olarak seçime girmesi halinde ise muhalefet sadece 9 büyükşehri kazanabiliyor ve etki alanı yüzde 25’e düşüyor. Bu durumda İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Adana büyükşehir belediyeleri iktidara geçiyor. 

YSP ve TİP’in muhalefet blokundan ayrı olarak seçime girmesi durumunda muhalefeti Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Mardin, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Van belediyelerini kazanırken İstanbul ve Adana’yı kaybediyor. Muhalefetin büyükşehirlerdeki etki alanı yüzde 39 oluyor.

Muhalefet için en kötü iki senaryodan biri iktidar tarafının blok olarak seçime girerken muhalefetin ayrı ayrı seçime girmesi. 

Bu senaryoda muhalefet sadece İzmir, Muğla, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyeleri olmak üzere 5 belediye kazanabiliyor. Bu durumda; CHP 7, YSP 3, AK Parti 20, büyükşehir kazanıyor. Muhalefet partilerinin etki alanı yüzde 26 ile sınırlı kalıyor. 

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