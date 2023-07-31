İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! Yarından itibaren zamlı tarife geçerli 130 lira oldu

İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen çeşitli otopark ücretlerine yüzde 18'e varan zam yapıldı. Zamlı tarife, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantısının dördüncü oturumda alınan karar doğrultusunda İSPARK ücretlerine zam yapıldı.

1 saate kadar ücret 33 lira oldu

Bu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi. Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin 36'dan 42 liraya, 4 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 8 saate kadarki ücretin 56'dan 65 liraya, 12 saate kadar olan ücretin 74'ten 86 liraya, 24 saate kadarki ücretin 110'dan 130 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Teklifte kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücretinin 23 liraya yükseltilmesi gerektiği belirtildi. Bu ilçelerde, iki saate kadar olan ücretin 25'ten 29 liraya, 4 saate kadarki ücretin 32'den 37 liraya, 8 saate kadarki ücretin 40'tan 47 liraya, 12 saate kadarki ücretin 62'den 72 liraya, 24 saate kadarki ücretin ise 80'den 94 liraya yükseltilmesi istendi.

İSPARK taksi durakları

İSPARK taksi duraklarında ise araçların giriş çıkışlarının da 8'den 9 liraya, 1 gün beklemesinin ise 33'ten 38 liraya yükseltilmesi talep edildi. Zamlı tarifenin, 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.

Teklif kapsamında, Basın Kartı sahiplerinin, yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, kapalı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanması maddesindeki, "görev nedeniyle kullandıkları hususi bir aracını İSPARK AŞ sistemine kaydettirmeleri koşuluyla" kısmı "Basın kartlarını İSPARK görevlilerine ibraz ederek" şeklinde değiştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin de kentte görev nedeniyle bulundukları birer araç maddesindeki "adlarına tescilli" kısmı da çıkarıldı. Komisyonların görüşü doğrultusunda mecliste oylanan madde kabul edildi.