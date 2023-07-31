Ahmet Hakan 'yaptığı hepten artistlik' dedi Mahmut Tanal'a seslendi: Senin imajın batsın

Muğla Akbelen ormanında termik santralin maden sahası gelişmesi protestolarında destek için gittiği eylemcilere parlak sallayan Mahmut Tanal'la ilgili yazı kaleme alan Ahmet Hakan, Tanal'ın imajını kurtarmak için Jandarma'ya sataştığını savunarak, "Zerre samimiyet yok. Yaptığı hepten artistlik. Tek amacı var: Dağılan imajını toparlamak." dedi.

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Muğla’nın Milas İlçesinde Akbelen ormanında bulanan termik santralin maden sahasının genişletme çalışmalarının ardından bir grup bölgede eylem yapmaya başladı.

Eyleme CHP’li vekil Mahmut Tanal da destek verdi. Ancak elemcilerle Tanal arasında tartışma çıktı.

Eylemcilere parmak salladı Jandarmaya 'eşkiya' dedi

Eylemcilere parmak salladı, eylemcilere ağır konuştu. Sonuçta ıslıklar, yuhalamalar, tepkiler eşliğinde eylem alanını terk etmek zorunda kaldı.

Zor durumda kalan Tanal'ın hemen sonrasında Jandarma'yı hedef alması dikkat çekti.

Bölgede jandarma ile tartışan Tanal’ın jandarma personeline “Eşkıya” dedi. Jandarma olaya ilişkin hukuki süreci başlattı.

Eylemcilerden tepki görüyor

Tanal'ın durumunu yazısında değerlendiren Ahmet Hakan, "Adam eylemcilerle aynı davaya inanıyor ama eylemcilerden büyük tepki görüyor. Mahmut Tanal için ne kadar da hazin bir durum." ifadelerine yer verdi.

Tek amacı var: Dağılan imajını toparlamak

İmaj kaybını toparlamak için Jandarma'yı hedef seçtiğini savunan Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarmayla didişmesine şöyle bir baktım: Zerre samimiyet yok. Yaptığı hepten artistlik.

Tek amacı var: Dağılan imajını toparlamak.

Seçimin hemen ardından da yine yaptığı bir hata nedeniyle imajını toparlamak zorunda kalmış, millete eğlence çıkmıştı.

Senin imajın batsın Mahmut Tanal dememin tek nedeni bu."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı