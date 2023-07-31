MALATYA'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini deşifre ve önleme çalışmaları kapsamında polis ekipleri çalışma başlattı.

Kent girişinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan minibüste 29 Afganistan, 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.