Üniversite adaylarına uzman tavsiyesi: Geleceğin mesleklerine yönelin!

Üniversite adaylarının geleceğini belirleyen tercih sürecini iyi değerlendirmeleri noktasında tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Adaylar öncelikle geleceğin mesleklerine yönelsin” dedi.

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Tercih Klavuzu'nun yayınlanmasının ardından milyonlarca aday ve aileleri için doğru bölüm ve okul seçimi için maraton başladı. Tercih sürecine giren üniversite adaylarının bu süreci iyi değerlendirmeleri noktasında tavsiyeler veren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Yılmaz, ”Seçecekleri yalnızca bir bölüm değil, aynı zamanda meslekleri olacak. Doğru tercihte iki yön var. Bunlardan ilki duygusal yöndür. Bu yön seçecekleri mesleklerini sevmeleridir. İkinci yön ise mantıktır. Yani seçecekleri meslek, hayatlarına yön verecek ve hayat standartlarını belirleyecektir. Adaylar tercihlerini buna göre yapmalı” dedi.

"İstedikleri üniversiteyi önceden görsünler"

Adayların ilk olarak kendilerine en uygun mesleği belirlemeleri gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Seçecekleri meslekler gelecekteki hayat şartlarını belirleyecek. Yani yaşam tarzını, potansiyel arkadaş profillerini ve belki de yaşam standardını belirleyecek. Bir de seçtiği bölümü nasıl algıladığı meselesi var. Adayın aklında öncelikle istediği bir bölüm olabilir ve iyice incelemeden bu bölümü seçebilir. Bazı öğrenciler üniversiteye yerleştikten sonra seçtiği bölümün hayallerindeki gibi olmadığı görüyor. Bunun için öğrenci aklındaki bölüm gerçekten onun düşündüğü gibi mi, beklentilerini karşılıyor mu? Önce bu konuda emin olmalı. Bunun için de üniversitelerin tercih tanıtım günleri var. Oralarda uzmanlardan yardım alabilirler. Hangi üniversiteyi istiyorlarsa bizzat gidip, okulu görmelerinde fayda var” diye konuştu.

Üniversitelerde bakılması gereken kriterler

Üniversite seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Prof. Dr. Yılmaz, “Okumak istedikleri üniversitenin eğitim kalitesini, derslerini ve akademik kadrosunu iyi araştırsınlar. Bunların dışında üniversitenin konumu çok önemli. Yani öğrencinin istediği okul evine uzaksa barınmayla ilgili mali bir külfet oluşabilir. Okul yaşadığı şehirde olsa bile ulaşım sorunu da olabilir. Hemen her gün gidip gelecekleri okul için ulaşım şartlarını dikkate almalarını öneririm. Bu kriterleri iyi incelemeli ve öyle karar vermeliler. Bir de üniversitelerin kütüphane, yemekhane, öğrenci gazinosu gibi sosyal olanaklarına baksınlar. Okulun staj imkanı, Erasmus Programı, çift anadal ve yandal programları nelerdir? Bunları değerlendirsinler” önerilerinde bulundu.

"Kazanma ihtimali yüksek olan tercihler yapsınlar"

Tercih listeleri oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Yılmaz, “Tercih kılavuzunu iyi okusunlar. Tercihleri başarı sıralamasına göre yapsınlar. Kontenjanlar değişebileceği için sıralamalar da değişebilir. Adaylar bunu da dikkate alsın. Kazanma ihtimali yüksek olan tercihleri yapsınlar. İstemedikleri bölümleri sırf bir üniversiteye yerleşmek için tercih etmesinler. Bu noktada ek tercihleri bekleyebilirler. Ya da bir sonraki yıl yeniden sınava girmek isteyebilirler. Ancak bu yıl tercih yapacak ve bir üniversiteye yerleşecek olan öğrenciler seneye yeniden sınava girdiklerinde eğer tercih yapacaklarsa ortaöğretim başarı puanları düşecektir. Bu durumu göz önüne alsınlar. Bunların dışında mutlaka bir uzmana danışsınlar. Üniversitelere giderek okulların danışman hocalarından destek almaları faydalı olacaktır” dedi.

"Geleceğin mesleklerine talep yoğun"

Meslek seçimin de ise öncelikle “geleceğin mesleklerinin” değerlendirilmesini tavsiye eden Yılmaz, “Önceden yoğun ihtiyaç duyulan dallar bugün artık eskisi kadar tercih edilmiyor. Çünkü iş imkanları az ya da o alanlar dolmuş veya yeni alanlar açılmış durumda. Günümüzde bilgisayar mühendisliği, e-ticaret, yazılım ve yapay zeka programları ya da psikoloji gibi alanlar çok daha rağbet görmeye başladı. Nitekim yüksek öğretimde her yıl geleneksel alanlarda çok fazla mezun verildiği için adayların mutlaka iş imkanının daha fazla olduğu yeni alanları tercih etmeleri, mezun olduktan sonra daha kolay iş bulamalarını sağlayacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.