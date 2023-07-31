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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 464 bin çocuk için 380 milyon TL destek sağladık

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 464 bin çocuk için 380 milyon TL destek sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 464 bin 408 çocuk için 380,3 milyon TL Anaokulu/Anasınıfı Desteği sağladıklarını açıkladı.

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Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan 3-5 yaş aralığındaki çocukların, eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Anaokulu/Anasınıfı Desteği sunduklarını belirtti.

Sosyal yardım programlarında çocuk refahının artırılmasını öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydeden Bakan Göktaş, “Bu istikamette sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu/anasınıfına kaydettirilen çocukların eğitim öğretim yılı içerisindeki giderlerini Bakanlık olarak üstleniyoruz. Bu çerçevede 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 464 bin 408 çocuğumuz için 380,3 milyon TL Anaokulu/Anasınıfı Desteği sağladık” dedi.

Bakan Göktaş, Anaokulu/Anasınıfı Desteğinin çocukların beslenme, öz bakım ve eğitim materyallerinin temini noktasında kullanıldığını ve bu istikamette ödemelerin aylık olarak doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’na aktarıldığını hatırlattı.

3-5 yaş aralığındaki çocukların el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından MEB’e bağlı resmi anaokulu/anasınıfına devam etmelerini önemsediklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarına hazırlanmalarında önemli olan Anaokulu/Anasınıfı Desteğimiz ile geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

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