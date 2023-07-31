Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2023 lise kayıt tarihleri güncel takvimi

8. sınıfı bitiren öğrencileri lise kayıt heyecanı sardı. LGS tercihlerinin ardından 1. ve 2. nakil işlemleri de başladı. Peki lise kayıtları ne zaman yapılacak?

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Lise kayıtları için tarih araştırmaları başladı. 2023 LGS tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklanmasıyla birlikte belli oldu ve öğrenciler kazandıkları okulları öğrendi. Tercih sonuçlarının ardından 1. ve 2. nakil tercih dönemi başladı. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak?

2023 lise kayıt tarihleri, 1. nakil tercih döneminin başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Bugün sona erecek olan 1. nakil tercihlerinin ardından nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak?

2023 lise yerleştirme takvimi

24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Lise kayıtları ne zaman?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.