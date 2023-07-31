BIST 7.245
DOLAR 26,96
EURO 29,76
ALTIN 1.696,70
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt'ta taksici ile yolcular birbirine girdi! "Sizi beğenmedim Arap müşteri alıcam dedi" ortalık karıştı

Esenyurt'ta taksici ile yolcular birbirine girdi! "Sizi beğenmedim Arap müşteri alıcam dedi" ortalık karıştı

İstanbul Esenyurt'ta bir taksicinin yolcuyu beğenmeyip almaması üzerine olay tartışmaya dönüştü. Taksici ile müşterilerin tartışma anı telefon kameralarına yansıdı.

Abone ol

İstanbul Esenyurt’ta uzun süre taksi bekleyen ve taksiye alınmadıklarını iddia eden yolcular, bir süre sonra bir taksiyi durdurarak bindi. Yolculuk sırasında vatandaşlar, taksicilerin kendilerini almadığını söyleyince şoförün tepkisiyle şaşkınlık yaşadı.

Taksici, “Ben beğenmediğim yolcuları almıyorum” demesi üzerine yolcular, “Abi bizim neyimizi beğenmiyorsun” diyerek tepki gösterdi. Bu sözler üzerine yine aynı kelimeleri kullanan taksici, ardından ise “istersen şikayet et korkmuyorum. Ben Arap yolcuları alıyorum, onlar rahat duruyor” diyerek konuşmasına devam etti. O sıra dışı yolculuk anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir'de korkunç kaza! Ölenler ve yaralılar var
Kırşehir'de korkunç kaza! Ölenler ve yaralılar var
Kırşehir'de korkunç kaza! Ölenler ve yaralılar var
Kırşehir'de korkunç kaza! Ölenler ve yaralılar var
Deplasmanda tanışan Eskişehirsporlu çift dünya evine girdi!
Deplasmanda tanışan Eskişehirsporlu çift dünya evine girdi!
Kastamonu'da bir taksici, 2 çocuk tarafından öldürüldü
Kastamonu'da bir taksici, 2 çocuk tarafından öldürüldü
Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2023 lise kayıt tarihleri güncel takvimi
Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2023 lise kayıt tarihleri güncel takvimi
Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da sahte kabadayılar yan baktın kavgası çıkarttı
Yumruklar havada uçuştu! Bursa'da sahte kabadayılar yan baktın kavgası çıkarttı
Kahramanmaraş'ta şap karantinası başlatıldı
Kahramanmaraş'ta şap karantinası başlatıldı
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı!
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı!
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 464 bin çocuk için 380 milyon TL destek sağladık
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: 464 bin çocuk için 380 milyon TL destek sağladık
Üniversite adaylarına uzman tavsiyesi: Geleceğin mesleklerine yönelin!
Üniversite adaylarına uzman tavsiyesi: Geleceğin mesleklerine yönelin!
Esenyurt'taki vahşetin şoke eden arka planı! 'Saygın iş adamı' çıktı katliamın politik tarafı da var
Esenyurt'taki vahşetin şoke eden arka planı! 'Saygın iş adamı' çıktı katliamın politik tarafı da var
Malatya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralandı!
Malatya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralandı!