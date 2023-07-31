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Kastamonu'da bir taksici, 2 çocuk tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da bir taksici, 2 çocuk tarafından öldürüldü

KASTAMONU'da aracına yolcu olarak aldığı 2 çocuk tarafından bıçaklanan taksi sürücüsü hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saatlerinde Aktekke Mahallesi Yol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil ile aracına müşteri olarak binen 16 yaşlarındaki iki çocuk arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında çocuklar tarafından defalarca bıçaklanan taksi sürücüsü, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan taksi sürücüsü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuğun işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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