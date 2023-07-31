MasterChef'te şaşırtan veda! Yarışma tarihinde böylesi ilk kez oldu: Sen ne yaptın

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşandı. MasterChef tarihinde bir ilk gerçekleşti. Mehmet Şef, ''Karanlık bir gecedeyiz, böyle zamanlarda çok konuşulacak bir şey yok. Yaşadığı şey milyonda bir yaşanacak bir şey.'' dedi.