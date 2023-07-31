MasterChef'te şaşırtan veda! Yarışma tarihinde böylesi ilk kez oldu: Sen ne yaptın
MasterChef All Star'da 3. eleme gecesi yaşandı. Heyecanın bir an olsun dinmediği gecede hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Somer Şef, yarışmacının yaptığı hatayı 'MasterChef'te bir ilk' olarak niteledi. O yarışmacı doğrudan elendi. İşte MasterChef'te ilginç eleme gecesinin ayrıntıları...
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşandı. MasterChef tarihinde bir ilk gerçekleşti. Mehmet Şef, ''Karanlık bir gecedeyiz, böyle zamanlarda çok konuşulacak bir şey yok. Yaşadığı şey milyonda bir yaşanacak bir şey.'' dedi.
MasterChef yarışmasının son fragmanında izleyiciler bir yarışmacının ya rahatsızlandığını ya da öldüğünü düşündü. Fakat şeflerin açıklamalarıyla durumun farklı olabileceği akıllara geldi.
2. tura kalan yarışmacılar arasında yaşanan olan olay sonrasında kuliste bekleyen arkadaşları şoke oldu. İzleyicilerin yorumlarına göre; bir yarışmacı yaşadığı rahatsızlık sebebiyle tabağını tamamlayamadı ancak durum böyle değildi. MasterChef All Star'da bir yarışmacının yaptığı hata herkesi şaşkına çevirdi.
Mert, Rıfat, Tolga, Eda, Batuhan, Çağatay ve Büşra'nın eleme potasında olduğu gecede tansiyon bir an olsun düşmedi.