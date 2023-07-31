Görenleri şok etti! Sopayla bayılttığı adamı acımadan tekmeledi!

Bayrampaşa'da iki grup arasında büyüyen tartışma tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Olay anında taraflardan biri kafasına sopayla vurup bayılttığı adamı dakikalarca tekmeledi.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kısa sürede yerini kavgaya bırakması üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Sopayla başına vurup bayılttı, yerde tekmeledi

Ancak kavga esnasında öyle bir olay yaşandı ki, görenler şoke oldu. Eline uzun bir sopa alan şahsı, husumetli olduğu adamın önce vücuduna ardından da kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle sersemleyen adam ardından baygınlık geçirerek yere yığıldı. Yere düşen adamın başına gelen husumetlileri hareketsiz yattığı halde onu tekmelemeye devam etti.

Yaşanan o korkunç anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından bayılan adam ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.