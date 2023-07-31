Turizmden 6 ayda 21,7 milyar dolar gelir elde edildi! Bakan Ersoy'dan 'Ayasofya' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmden 2023'ün ilk 6 ayında 21,7 milyar dolar gelir elde edildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, Ayasofya ile ilgili açıklamalarında ise "Ayasofya'da depreme karşı güçlendirme restorasyonuna geçiliyor. Bütün çalışmalarda Ayasofya, ziyarete ve ibadete açık olacak. Minarelerden ilk olarak İkinci Beyazıt minaresi sökülüp onarımı yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği basın toplantısında turizmde 2023 yılının ilk 6 aylık rakamlarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Ersoy, 6 aylık gelir ve ziyaretçi sayılarını açıkladı. Ersoy, Türkiye'yi 2022 yılında 54 milyon kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise ilk 6 ayda bu rakamın 19 milyon 530 bin olduğunu söyledi.

Bu veriye göre ise geçen yıla göre artış 6 aylık süreçte yüzde 17,5 olurken bu yıl için hedef 60 milyon ziyaretçi...

6 ayda 21 milyar dolar gelir

Turizm gelirlerinde ise 6 aylık dilimde 21 milyar 734 bin dolar elde edildiğini belirten Ersoy, bunun geçtiğimiz yıla oranla yüzde 27'lik bir artışa denk geldiğini belirtti.

Kişi başı harcama yüzde 11 arttı

Yılın ilk 6 ayında turistlerin kişi başı gecelik harcaması ise yüzde 11 artarak yaklaşık 100 dolar oldu.

Konaklama gece sayısının düştüğünü belirten Ersoy, "Turist geçen sene 14 gece kaldığı yerde, bu sene 10 gece kalmış. Ya da geçen sene 5 yıldızlı otelde kalıyorsa bu sene 4 yıldızlı otelde kalmış. Bu çözüm yolları nedir dediğimiz zaman. En önemli şey pazar çeşitlemesi. Türkiye son 5 yılda çok fazla çalışma yapıyor." diye konuştu.

Bakan Ersoy Rusların konut alımlarının ortalama kalış sürelerini kısalttığını belirtti.

Ersoy, "2022'in 6 ayında %10,5 olan kalış süresi 2023'ün ilk 6 ayında 9.9 olarak gerçekleşti. Deprem sonrasındaki Seçim sürecinin olumsuz etkileri tam da bizim oteller için olan döneme denk geldi. Serin havaların temmuz sonuna kadar uzaması. Başta Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların geçmiş yıllarda konut alımlarının ve aldıkları konutlarda otel yerine kalmaları. Hatta yurtdışındaki turistlere evlerini kiralamaları verilerde etkili oldu." dedi.

"Türkiye, 200 ülkede tanıtım yapıyor"

Ersoy şöyle konuştu:

"Ürün çeşitlemesine, gastronomi, sağlık, eğitim, doğa, kültür ürünlerinin ön plana çıktığı tanıtımlar yapıyoruz. Tüm bu çeşitlemede başarılı olmak için etkili bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Türkiye, 200 ülkede tanıtım yapıyor. İlk 20'ye giremeyen Türkiye, son 5 yıllık dönemde ilk 2'ye kadar yükseldi. Yine TikTok'ta 3. sıraya geldi.

Sürdürülebilirlik dünyada en büyük kriterlerden biri olacak. 2023 sonuna kadar 1. kritier %30'u gerçekleşmiş oluyor. 2030 sonuna kadar kriterlerin tamamının gerçekleşmiş oluyor. Şu an itibarıyla 4132 otel sürdürülebilir belgesi aldı. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki otellerin sürdürebilirlik belgesi alması. Türkiye olarak sürdürebilirlik belgesi olarak birinci sıraya yükseldik."

Ayasofya açıklaması

Ayasofya'da depreme karşı güçlendirme restorasyonuna geçiliyor. Bütün çalışmalarda Ayasofya, ziyarete ve ibadete açık olacak. Minarelerden ilk olarak İkinci Beyazıt minaresi sökülüp onarımı yapılacak.