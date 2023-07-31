BIST 7.245
DOLAR 26,96
EURO 29,76
ALTIN 1.696,70
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti!

Usta senarist Safa Önal hayatını kaybetti!

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Abone ol

Usta senaristin vefatını Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Safa Önal kimdir?

İstanbul'da 17 Aralık 1930'da dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Önal, yazarlığa 1945'te kısa öyküler kaleme alarak başladı.

Önal, "Vesikalı Yarim", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Ah Güzel İstanbul", "Ah Müjgan Ah", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan", "Tatlı Nigar", "Doktor Civanım" gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme aldı.

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren usta senarist, 1973'te yönetmenliğe başladı ve 40'a yakın film yönetti.

Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal, söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal'ın da kardeşidir.

ÖNCEKİ HABERLER
TİKA, Hırvatistan'da "reçel üretim hattı" kurdu
TİKA, Hırvatistan'da "reçel üretim hattı" kurdu
Çocuk ve aile dostu yapımlar ödüllendirilecek
Çocuk ve aile dostu yapımlar ödüllendirilecek
Terör örgütü tarafından şehit edilmişlerdi! Şehit bebek Bedirhan ve annesi unutulmadı
Terör örgütü tarafından şehit edilmişlerdi! Şehit bebek Bedirhan ve annesi unutulmadı
İstanbul’da 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı!
İstanbul’da 5 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı!
Turizmden 6 ayda 21,7 milyar dolar gelir elde edildi! Bakan Ersoy'dan 'Ayasofya' açıklaması
Turizmden 6 ayda 21,7 milyar dolar gelir elde edildi! Bakan Ersoy'dan 'Ayasofya' açıklaması
Bilecik'te korkunç kaza! Araç takla attı 3 kişi yaralandı
Bilecik'te korkunç kaza! Araç takla attı 3 kişi yaralandı
Suriye'de 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'de 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Görenleri şok etti! Sopayla bayılttığı adamı acımadan tekmeledi!
Görenleri şok etti! Sopayla bayılttığı adamı acımadan tekmeledi!
Twitter'a ne oldu, neden çöktü? 31 Temmuz Twitter sorunu neden çöktü?
Twitter'a ne oldu, neden çöktü? 31 Temmuz Twitter sorunu neden çöktü?
Dünyaca ünlü fenomenin son macerası feci bitti: 68. kattan yere çakıldı! Düşmeden önce...
Dünyaca ünlü fenomenin son macerası feci bitti: 68. kattan yere çakıldı! Düşmeden önce...
Üniversite sonuçları YKS 2023 sonuçları açıklanıyor, YKS sonucu öğrenme ne zaman açıklanır?
Üniversite sonuçları YKS 2023 sonuçları açıklanıyor, YKS sonucu öğrenme ne zaman açıklanır?
Hırsızlıkta çığır açtılar! At arabasıyla hırsızlık yapmaya gittiler
Hırsızlıkta çığır açtılar! At arabasıyla hırsızlık yapmaya gittiler