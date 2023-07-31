TİKA, Hırvatistan'da "reçel üretim hattı" kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da bulunan Lepoglava şehrinin Varazdin bölgesinde "reçel üretim hattı" kurdu.

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Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Lepoglava Belediye Başkanı ve Varazdin Valisi Temsilcisi Marijan Skvaric ile Hırvatistan'da faaliyet gösteren Lepoglava Tarım Turizmi Birliği Başkanı Natasa Veic katıldı.

TİKA, Tarım Turizmi Birliği bünyesinde 2022'de kurulan meyve ve sebze suyu üretim hattını genişleterek reçel üretim hattına dönüştürdü.

Açılışı yapılan hatla bir senede yaklaşık 100 bin avro değerinde 20 ton reçel üretilmesi bekleniyor.

Meyve ve sebze üretim hattında 2022'de 40 tonun üzerinde meyve işlenmiş, yaklaşık 200 bin avro değerinde 20 bin litre meyve suyu üretilmişti.