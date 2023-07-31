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Terör örgütü tarafından şehit edilmişlerdi! Şehit bebek Bedirhan ve annesi unutulmadı

Terör örgütü tarafından şehit edilmişlerdi! Şehit bebek Bedirhan ve annesi unutulmadı

Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu annesi ile birlikte şehit düşen Bedirhan bebek ve annesi vefatlarının 5. yılında Sivas'ta bulunan mezarları başında anıldı.

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2018 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, vefatlarının 5’inci yıl dönümünde Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Tugay Oğuz’un yanı sıra ilçe protokolü, şehitlerin mezarı başında dua edip mezarlara karanfil bıraktı.

Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayda; Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaret etmişti. Ziyaret dönüşünde terör örgütü PKK’nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek şehit olmuştu.

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