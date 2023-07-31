Kırşehir'de acı kaza! Kamyonet hakimiyeti kaybetti: 2 ölü, 3 yaralı

Kırşehir'de gece saatlerinde hakimiyetini kaybeden kamyonet kaza yaptı. Feci kazada 2 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

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Kaza; gece saat 04.00 civarında Kırşehir - Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Kayseri’den Ankara’ya giden G.P.'nin (35) kullandığı 10 AIN 999 plakalı kamyonet ile Kırıkkale’den Kayseri’ye giden U.Ç.'nin (20) sürücüsü olduğu 01 ACV 215 plakalı otomobil Kaman ilçe yol kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde; Umur Ç. ile Mustafa M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Gülser P., Güven P. (14) ve Nejla P. (55) ise ambulanslarla Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin incelemeleri sürüyor.