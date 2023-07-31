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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'a ne oldu, neden çöktü? 31 Temmuz Twitter sorunu neden çöktü?

Twitter'a ne oldu, neden çöktü? 31 Temmuz Twitter sorunu neden çöktü?

Zaman zaman siteye erişimde ya da uygulama üzerinden Twitter durduruldu ve kullanım limiti aşıldı hatası ile karşı karşıya kalabilen kullanıcılar Twitter neden açılmıyor sorularına cevap arıyor. Peki Twitter çöktü mü? 31 Temmuz Twitter kullanım limiti aşıldı sorunu ve çözüm detayları

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Twitter neden açılmıyor ve çöktü mü sorusu, Twitter erişim sorunu yaşayan bazı kullanıcılar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Yaşadıkları sorun üzerine 'Twitter açılmıyor' ve 'Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorgularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.

31 temmuz twitter'a ne oldu, neden çöktü?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir. 

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:

- Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
- Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
- Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar

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