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Bayramda tatlı yemek güzel ama diş sağlığına dikkat

Bayramda tatlı yemek güzel ama diş sağlığına dikkat

Bayramda kontrolsüz olarak yenen şekerli ve asitli gıdalar dişler açısından risk teşkil ediyor. İşte uzmanından alınacak önlemlere dair tavsiyeler.

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Bayramlarda bolca tüketilen ve diş sağlığı için zararlı olarak nitelendirilen şekerli ve asitli gıdaların dişler üzerine yapışıp kalan ve kolay temizlenemeyen maddeler olduğunu söyleyen Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Medicine Hospital Diş Hekimlerinden Sozdar Başkan, "Bunları tamamen kesmek değil ancak belirli bir düzen içinde tüketmek diş çürüğünün önlenmesi için gereklidir" dedi.

Başkan, diş sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:
"Ağız bakımı ve ağız hijyenine bilhassa bayramlarda dikkat etmek gerekir. Günde en az 2 defa dişlerimizi fırçalamayı aksatmamalıyız. Ayrıca şekerli, yapışkan gıdalar yendikten sonra dişlerin fırçalanması mümkün değilse ağız su ile çalkalanmalı ya da bir bardak su içilmelidir.

Elma ve peynir yiyin

Öğün aralarında elma gibi sert meyvelerin tüketilmesi de diş temizliğini olumlu etkilemektedir. Yine şekerli gıda yendikten sonra ağıza atılacak bir parça peynir şekerin çürük önleyici etkisini gidermek açısından son derece önemlidir. Şekersiz sakız çiğneme de ağızda oluşacak asidik ortamın önüne geçerek diş çürüklerini engelleyebilmektedir. Tüm bu önemlere ilaveten bayram sonrası olası diş çürüğünün erken teşhisi ve tedavisi açısından mutlaka diş hekiminizi ziyaret edin."

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