EGM'den Türkiye'ye getirilen Faruk Fatih Özer hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, bu sabah İstanbul'a getirilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. "Dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından aranan Özer'in iade süreci tüm detaylarıyla aktarıldı.

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik olarak Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, şahıs hakkında 23 Nisan 2021 tarihinde kırmızı bülten yayımlandığı ve Arnavutluk'ta saklandığının tespit edildiği belirtildi.

"Ülkemize iade amaçlı tutuklanması sağlandı"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konuyla ilgili Adalet Bakanlığımız bilgilendirilmiştir. 14 Haziran 2021 tarihinde Adalet Bakanlığımız tarafından hazırlanan iade evrakları, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile diplomatik kanaldan ve Daire Başkanlığımızca Interpol kanalı ile Arnavutluk yetkili makamlarına gönderilerek, adı geçen şahsın ülkemize iadesi amacıyla tutuklanması talep edilmiştir. Daire Başkanlığımız koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, Tiran İçişleri Müşavirliğimiz, Tiran Polis İrtibat Ofisimizin yaptığı çalışmalar ve Arnavutluk polis birimleriyle kurduğu etkili iletişim sayesinde 30 Ağustos 2022 tarihinde Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanarak ülkemize iadesi amaçlı tutuklanması sağlanmıştır.

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edildi"

Arnavutluk'ta yapılan yargılama neticesinde yerel mahkeme tarafından verilen Türkiye'ye iade etme kararına yapılan itirazın Arnavutluk Yüksek Mahkemesinin 14 Nisan 2023 tarihinde reddetmesi ile adı geçen şahsın ülkemize iadesi kabul edilmiştir. Arnavutluk Interpol birimiyle yapılan görüşmeler sonucunda adı geçenin 20 Nisan 2023 günü Türkiye saati ile 06.30'te (Arnavutluk saati ile 07.30'te) Tiran Havalimanı'ndan teslim alınması hususunda mutabık kalınmıştır. Bunun üzerine Interpol-Europol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerinden oluşan ekip, Faruk Fatih Özer'i 20 Nisan 2023 günü Arnavutluk'tan teslim alarak ayni gün adli işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teslim etmiştir."