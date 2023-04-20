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Almanya'da büyük havalimanı grevi. 100 binden fazla yolcu etkileniyor

Almanya'da büyük havalimanı grevi. 100 binden fazla yolcu etkileniyor

Almanya'nın 4 havalimanındaki güvenlik personelinin 48 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken, uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 100 binden fazla yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

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Almanya'da Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'na (Ver.di) bağlı güvenlik görevlilerinin işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamamasının ardından Hamburg, Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarında 48 saatlik iş bırakma eylemi dün gece başladı.

Almanya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal edildi
Alman Havalimanları Birliği (ADV), uluslararası ve ulusal hava trafiğinin geniş alanlarını kesmeyi amaçlayan söz konusu grevin, kabul edilebilir olanın çok ötesine geçtiğini ve tamamen uygunsuz olduğunu belirtti.

ADV, iş bırakma eylemi nedeniyle havalimanlarındaki 700 uçuşun muhtemelen iptal edileceğini ve bu iptallerden 100 binden fazla yolcunun etkileneceğini duyurdu.

Ver.di de güvenlik görevlilerini cuma günü Stuttgart havaalanında işi bırakmaya çağırdı. Bu havalimanında ne kadar uçuşun iptal olacağı ise belli değil.

Almanya'da grev dalgası

Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetini dengelemek için daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle son aylarda grev dalgasının yayılması dikkati çekiyor

Alman Maden Kimya ve Enerji İş Sendikası (IG BCE) ile Ver.di, yüksek enflasyona karşı daha yüksek ücret talebiyle, enerji alanındaki özel sektör çalışanlarını bugün 1 günlük toplu uyarı grevine çağırdı.

Öte yandan, Ver.di ve Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası’nın (EVG) 27 Mart’ta ulaştırma sektöründe öncülük ettiği uyarı grevinde uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına gelerek ülkede ulaşımı felç etmişti.

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