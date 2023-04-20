Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' videosuna Fatih Portakal 'bravo' dedi yorum yağdı

Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosu konuşulmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na destek çıkan Fatih Portakal, "Yıllar yılı sünni ağırlıklı bu toplumda dillendirmek bile korku kaynağı olmuştu, Önemli olan cesur olmak! " paylaşımına yorum yağdı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Alevi” notuyla bir video paylaştı ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

Kılıçdaroğlu, videoda ilk kez oy verecek gençlere seslenerek, "Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Kimliğimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz, onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Sevgili genç arkadaşım. Ülke olarak önümüzde bir eşik var. Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru, dürüst, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?" ifadelerine yer verdi.

Fatih Portakal: Dillendirmek bile korku kaynağı olmuştu

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya gazeteci Fatih Portakal'dan destek geldi. Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bravo Kılıçdaroğlu’na. Yasaklı kılınmış konuya girmiş: “Ben Aleviyim” diyor. Bitti, olay bu kadar basit. Yıllar yılı sünni ağırlıklı bu toplumda dillendirmek bile korku kaynağı olmuştu, Önemli olan cesur olmak! Tebrikler ezber bozmaya devam ettiğiniz sürece bu millet size inanır. Arkanızdan gelir." ifadelerine yer verdi.

"Asıl Erdoğan'a teşekkür etmelisin Fatih"

Portakal'ın paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi. Takipçiler, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını AK Parti döneminde yapmasına dikkat çekti. Kimi kullanıcılar da Portakal'ın "Önemli olan cesur olmak" yorumunu eleştirdi.