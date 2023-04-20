BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,29
ALTIN 1.250,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır’da annesini bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı

Diyarbakır’da annesini bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı

DİYARBAKIR'ın ERGANİ ilçesinde bıçakla saldırdığı annesi hayatını kaybeden, babası da yaralanan şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

Şirinevler Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ö.K., sürekli tartıştığı annesi M.K. ve babası G.K’yi bıçaklayarak ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen çiftten anne M.K., 17 Nisan günü hayatını kaybetti. Zanlı Ö.K. ise, Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ikamet adresinden yaya olarak kaçtığı boş tarlada yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de bayram namazı kaçta kılınacak Diyanet 2023 Kayseri namaz vakitleri
Kayseri'de bayram namazı kaçta kılınacak Diyanet 2023 Kayseri namaz vakitleri
Trafikte tartıştığı kadın sürücüye yumruk atıp bayılttı
Trafikte tartıştığı kadın sürücüye yumruk atıp bayılttı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmalarının tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmalarının tarihleri belli oldu
Eskişehir bayram namaz vakti kaç Diyanet sayfası-2023
Eskişehir bayram namaz vakti kaç Diyanet sayfası-2023
Muharrem İnce: Hayatımda bu kadar içimi acıtan bir liste olmamıştı
Muharrem İnce: Hayatımda bu kadar içimi acıtan bir liste olmamıştı
Ankara bayram namazı kaçta kılınacak? Diyanet bayram namaz saatleri tablosu
Ankara bayram namazı kaçta kılınacak? Diyanet bayram namaz saatleri tablosu
Bolu'da feci kaza! Tırın alevleri otomobile sıçradı bir aile yok oldu
Bolu'da feci kaza! Tırın alevleri otomobile sıçradı bir aile yok oldu
Malatya bayram namazı saati kaçta Diyanet bayram namazı nasıl kılınır?
Malatya bayram namazı saati kaçta Diyanet bayram namazı nasıl kılınır?
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor iddiası
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor iddiası
Bayram namazı saatleri Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı saatleri Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti