Diyarbakır’da annesini bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı

DİYARBAKIR'ın ERGANİ ilçesinde bıçakla saldırdığı annesi hayatını kaybeden, babası da yaralanan şahıs gözaltına alındı.

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Şirinevler Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ö.K., sürekli tartıştığı annesi M.K. ve babası G.K’yi bıçaklayarak ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen çiftten anne M.K., 17 Nisan günü hayatını kaybetti. Zanlı Ö.K. ise, Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ikamet adresinden yaya olarak kaçtığı boş tarlada yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.