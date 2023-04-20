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Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmalarının tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmalarının tarihleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı adaylarının TRT’de yapacağı propaganda konuşması tarihlerini belirledi.

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Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propagandalara ilişkin iki ayrı  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin YSK kararına göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde, pusuladaki sıralamaya göre adaylar Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, 7 Mayıs Pazar günü başlayacak radyo ve televizyonda konuşmalarını 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapacak.

Seçimin ikinci oylamaya kalması halinde, 24 Mayıs Çarşamba günü başlayacak propaganda konuşmaları, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

Konuşmaları, ad çekmeyle belirlenecek gün ve saatlerde yapacak adayların, 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı bulunacak. Ad çekme işlemi, 27 Nisan saat 15.00'te yapılacak.

Adayların, radyo ve televizyonda konuşma ya da görüntülü propaganda yapma isteklerini en geç 26 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde ise en geç 21 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye bildirmesi gerekecek.

Siyasi partilerin propaganda konuşmaları

Siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propagandalara ilişkin YSK kararına göre de siyasi partiler, radyo ve televizyonda konuşma ve görüntülü propagandalarını, 7 Mayıs Pazar gününden 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapacak.

Radyo ve televizyonda konuşma hakkını kullanabilecek olan siyasi partiler, alfabetik sıraya göre, Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi olarak belirlendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ayrıca görüntülü propaganda yapma hakkına sahip olacak.

Radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuran partilerin yayın zaman ve sıraları, 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te YSK'de ad çekme ile belirlenecek.

Televizyonda yapılacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği büyüklükteki parti bayrağı konuşmacının arkasındaki panoya, ekrana net olarak görülebilecek biçimde asılacak veya ekrana verilecek.

Konuşmanın yapılacağı set, biçim ve renk yönünden YSK tarafından belirlenecek esaslara göre TRT tarafından hazırlanacak.

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