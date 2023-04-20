Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira Süper Lig'e dönüyor iddiası

Galatasaray karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollarını ayıran Alanyaspor'da yeni hoca arayışları sürüyor. Akdeniz ekibinde gündeme gelen isim ise Flamengo'dan ayrılan Vitor Pereira olduğu iddia edildi.

Abone ol

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligde 30'uncu haftaya girilirken, beklentilerin altında kalan bazı takımlarda teknik direktörler ile yollar ayrılmış durumda. Birçok ekip hoca değişikliğine giderken, bunlardan biri de Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası yolların ayrıldığı Ersun Yanal oldu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ı göreve getiren ancak fazla dayanamayan Alanyaspor yeniden hoca arayışlarına başlarken, çok konuşulacak bir isim gündeme geldi. İddiaya göre bu isim, iki kez Fenerbahçe'de çalışan ikisinde de sezonu tamamlayamayan Vitor Pereira...

Teklife olumlu bakıyor

Son olarak Flamengo'da görev yapan ancak 3 ay gibi kısa bir sürede kovulan Portekizli teknik adamla temas kuran Alanyaspor yönetimi teklifini yaptı.

Pereira'nın Alanya'yı bilmesi, şehri sevmesi ve özellikle rahat bir çalışma ortamı sağlanması açısından teklife olumlu bakacağı aracı menajer tarafından Alanyaspor yönetimine iletildi.