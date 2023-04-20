Eski CIA Danışmanı Henri Barkey: "Seçimi Erdoğan kazanacak, Beyaz Saray hazırlanmalı"

Eski CIA danışmanlarından Henri Barkey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimi kazanacağını belirterek, "Beyaz Saray, Erdoğan seçimi kazandıktan sonra onu dizginlemek için hazırlanmalı" dedi.

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FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA Danışmanı Henri Barkey, köşe yazarlığı yaptığı Asia Times'ta yeni yazısını yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağını öngören Barkey, ABD'nin seçim sonrası dönemde Erdoğan'ı dizginlemek için planlama yapması gerektiğini ifade etti.

"Beyaz Saray hazırlanmalı"

Barkey, geçtiğimiz günlerde PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Kobani ve beraberindeki ABD konvoyuna düzenlenen saldırıyı Türkiye'nin yaptığını iddia etti.

Türkiye'ye yaptırım uygulanması talebinde bulunan Barkey, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin, Erdoğan'ı açık bir dille uyarması gerektiğini belirtti.

Seçim öncesi dönemde Erdoğan'a koz vermemek için harekete geçilmemesi gerektiğini belirten eski CIA danışmanı, Erdoğan'ın kazanacağını öngörerek, sonrası dönem için Beyaz Saray'ın kapsamlı bir çalışma yürütmesi gerektiğini kaydetti.

PKK/YPG/SDG'yi masum bir yapılanma ve Türk ordusunun teröre karşı operasyonlarını "işgal" gibi gösteren yazıda, SDG'nin ABD'nin müttefiki olduğu hatırlatıldı.

Suriye'nin kuzeyini "Kürt toprağı" olarak anan Barkey, Türk ordusunun bu bölgeyi işgal ettiğini ve SDG'yi bölgeden kovduğunu ifade etti.