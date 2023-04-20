BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,27
ALTIN 1.248,44
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

K-pop yıldızı Moonbin evinde ölü bulundu

K-pop yıldızı Moonbin evinde ölü bulundu

Güney Kore'de ünlü K-pop Astro'nun 25 yaşındaki solisti Moonbin başkent Seul'deki evinde menajeri tarafından ölü bulundu.

Abone ol

Polis, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kendi canına kıymış gibi görünüyor, ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılıyor" dedi. Şirketi Fantiago'dan yapılan açıklamada da, "Beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu" denildi. Açıklamada, Astro'nun tüm üyelerinin Moonbin'in cenaze töreni için perşembe günü Seul'e döneceği belirtildi.

Moonbin, 2016 yılında 18 yaşındayken modellik yapmış, 2020'den bu yana Astro üyesi Sanha ile ikili olarak sahne almaya başlamıştı.

Moonbin ve Sanha, çıktıkları dünya turnesinde 8 Nisan'da Bangkok'ta son performanslarını gerçekleştirmişlerdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne bayram namazı saati kaçta Diyanet il il namaz vakitleri
Edirne bayram namazı saati kaçta Diyanet il il namaz vakitleri
Adana’da kafa kafaya çarpıştılar: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Adana’da kafa kafaya çarpıştılar: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Mesleki ve teknik liseler yılın ilk üç ayında 932 milyon lira kazandı
Mesleki ve teknik liseler yılın ilk üç ayında 932 milyon lira kazandı
Tekirdağ bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet namaz vakitleri
Tekirdağ bayram namazı saati kaçta kılınacak Diyanet namaz vakitleri
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kurduğu konteynerler teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kurduğu konteynerler teslim edildi
Bayram namazı saatleri İstanbul'da kaçta kılınacak? Diyanet sayfası
Bayram namazı saatleri İstanbul'da kaçta kılınacak? Diyanet sayfası
TEM Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
TEM Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
Jason Statham yeniden Antalya'ya geldi, paylaşımı Türk takipçilerinin ilgisini çekti
Jason Statham yeniden Antalya'ya geldi, paylaşımı Türk takipçilerinin ilgisini çekti
Kayseri'de Bakan Hulusi Akar’dan Togg’lu bayramlaşma
Kayseri'de Bakan Hulusi Akar’dan Togg’lu bayramlaşma
Bayram öncesi tatlı üreticileri uyarıyor: Merdiven altından ürün almayın
Bayram öncesi tatlı üreticileri uyarıyor: Merdiven altından ürün almayın