Jason Statham yeniden Antalya'ya geldi, paylaşımı Türk takipçilerinin ilgisini çekti

Guy Ritchie imzalı 'Servet Operasyonu'filminin çekimleri için iki ay Antalya'da kalan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham yeniden kente geldi. Ünlü aktör "Geri dönmek harika" ifadesiyle fotoğraf paylaştı.

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Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie imzalı ‘Servet Operasyonu’ filminin bir kısmı Antalya’da çekilmişti. Geçen ocak ayında vizyona giren filmin başrol oyuncusu Jason Statham bu kez tatil için Antalya’ya geldi.

Konakladığı otelden paylaşım yapan Statham, “Geri dönmek harika” dedi. Oyuncunun paylaşımına Türk takipçileri de yoğun ilgi göstererek beğeni ve yorum attı.

Statham, Türkiye’ye hayran kaldığını, özellikle Antalya’yı çok sevdiğini ve fırsat bulduğunda yeniden geleceğini söylemişti.