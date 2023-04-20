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Ucuz çikolataya dikkat! İçinde kakao değil margarin ve glikoz var

Ucuz çikolataya dikkat! İçinde kakao değil margarin ve glikoz var

Bayram öncesi alışverişin ilk sırasında yer alan çikolata, yüksek fiyatıyla el yakıyor. Piyasada ucuza satılan ürünler ise içerdiği margarin yağı glikoz nedeniyle ileride sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

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Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşların bayram alışverişi de hızlandı. Listelerin ilk sıralarında yer alan ikramlık çikolatanın fiyatının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar da ucuz ürünlere yöneliyor. İşin uzmanları ise vatandaşları ucuz ürün alıp sağlıklarından olmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İzmir’in sembol çikolatacılarından Kemal Kutucu, gerçek çikolatanın kakao yağından imal edildiğini söyleyerek, “Kokolin ise margarin yağından yapılır. Margarin yağının insan vücuduna zararları olduğu tıbben kabul edildi. Bunu doktorlar da söylüyor. Kokolin de bunlardan yapıldığı için çok sağlıklı ve lezzetli olmuyor. Adet yerini bulsun diye onlarla geçiştirmeye çalışıyor vatandaşlar. Çok almayın az alın ama ağız tadını verecek sağlığı bozmayan şeyleri tüketin önerisinde bulunuyorum” dedi.

“Gerçek çikolatayı kolaylıkla anlayabilirler”

Çikolata ve kokolin için ‘Biri tereyağlı pilav, biri margarinli pilav’ benzetmesini yapan Kutucu, “Kakao yağından yapılan çikolatanın lezzeti başka oluyor. Bunu insanlar kolaylıkla anlayabilirler. Sadece bayram için tezgah kuran seyyar satıcılar var bir de. Vatandaşlara bunlardan alışveriş yapmamalarını öneriyorum. İşi sadece çikolata olan esnaftan alışveriş yapın” diye konuştu.

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