Karadeniz gazı müjdesi! Her aboneye 25 metreküp ücretsiz doğal gaz

Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin, her aboneye ücretsiz 25 metreküp doğal gaz olacağı iddia edildi.

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Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilen doğal gaz bugün resmen karaya ulaştırılıyor.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin şebekeye verilme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen müjdenin ne olacağı merak konusu oldu.

Her abone 25 metreküp doğal gaz

Türkiye gazetesi o müjdenin ne olduğunu manşetinden duyurdu. Gazetenin haberine göre Erdoğan, her aboneye 25 metreküp ücretsiz doğal gaz müjdesini verecek.

Faturanın 130 lirası devletten

"Mutfak gazı devletten" başlıklı haberin spotunda Ramazan Bayramı, yeni müjdelerle geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, biri bayram öncesi olmak üzere üç müjde açıklayacağı, bunlardan birinin her eve 25 metreküp ücretsiz doğalgaz olduğu, böylelikle faturanın 130 liralık kısmını devletin üstlenmiş olacağı öğrenildi." ifadelerine yer verildi.

Diğer müjdeler yarın

Haberde ayrıca "Kentsel dönüşüm ve diğer müjdeleri bayramın birinci günü açıklayacak" denildi.