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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi!

Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi.

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Arnavutluk’ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye’ye iade kararı verilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, başkent Tiran’a giden Türk İnterpol yetkilileri tarafından teslim alındı.

Faruk Fatih Özer’in bulunduğu Air Albania Havayolları’nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi.

Ayrıntılar gelecek...

Thodex vurgununda ne olmuştu?:

Thodex vurgununda ne olmuştu?: Thodex ile tıpku diğer kripto para borsaları gibi yatırımcıların yatırdığı itibari para veya kripto paralar üzerinden alım satım ve para çekme işlemleri yapılıyordu. Yatırımcıların parası ve varlıkları ise Thodex'in şifreli olduğu düşünülen kripto para cüzdanları ve banka hesaplarında tutuluyordu. 2021 yılının nisan ayında kripto paralar için alım-satım hizmeti veren borsada tüm işlemler durdu. Ardından şirketin CEO’su olan 1994 doğumlu Faruk Fatih Özer, hesapları boşaltıp yurtdışına kaçtı. 391 bin kişinin kullandığı tahmin edilen kripto borsasında 2 milyar dolardan fazla vurgun yapıldığı tahmin ediliyor.

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