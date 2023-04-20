Borusan EnBW Enerji, 600 milyon dolar finansman buldu

Borusan EnBW Enerji, ulusal ve uluslararası bankalardan yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni iş alanları için kullanacak toplam 600 milyon dolar finansman sağladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansman Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Hollanda Girişimci Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, ICBC Turkey, Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi tarafından verilecek.

Borusan EnBW Enerji, aldığı finansmanla şirketin enerji portföyünü konsolide edecek bir yeniden yapılanma planlarken, yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürerek bu alanda öncü çalışmalarına devam edecek.

Şirket, sektörde saha rollerinde çalışan kadın istihdamını artıracak çalışmalar da yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, rüzgar enerjisi alanında lider üretim şirketlerinden birisi olduklarını belirterek, 'Sağladığımız bu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve yeni iş alanlarındaki çalışmalarımıza hız verirken sektördeki yeşil yaka çalışan açığının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla kadın istihdamı konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.