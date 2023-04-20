Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda iki altın ve iki gümüş madalya

12. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, iki altın ve iki gümüş madalya ile yurda döndü.

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13-19 Nisan tarihleri arasında Slovenya’nın Portoroz şehrinde 55 ülkeden 213 öğrencinin yarıştığı 12. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrenciler, iki altın ve iki gümüş madalya kazandı.

Soruların tamamını çözerek altın madalya alan iki öğrenci Avrupa sıralamasında birinci olurken, Türkiye 55 ülke arasında ülke sıralamasında ikinci oldu.

Geçen yıl 11'incisi düzenlenen yarışmada bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan takım, bu yıl çıtayı daha da yükseğe çıkardı. TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı çerçevesinde ülkemizi Avrupa’da temsil etmek üzere yetiştirilen Melek Güngör ve İrem Gülce Yazgan altın madalya; Sena Başaran ve Zeynep Berra Uncu ise gümüş madalya kazandı.