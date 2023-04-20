Adalet Bakanlığına 22 bin 43 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı Bekir Bozdağ duyurdu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecek.

Abone ol

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 22 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Yapılan açıklama ardından gözler, Adalet Bakanlığı personel alımı sürecin ayrıntılarına çevrildi.

Başvuru tarihi belli oldu

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir." ifadelerini kullandı.