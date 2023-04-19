Jorge Jesus: Ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Daha önce bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmediğimi söylemiştim." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Sonuna kadar savaşacağız"

"Bugünkü hedefimiz 3 puanı almaktı. İlk yarıdaki performansımız bizim gerçek değerimizi göstermiyordu. Belli değişiklikler yaptık ve maçı değiştirmeyi başardık. Kolay değil. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız."

​"Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi"

"Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti."

"Çok fazla pozisyona girdik"

"Oyun kalitemiz hoşuma gitti. Özellikle son yarım saatte rakibi kendi ceza sahasına gömdük. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonlardan bazıları gol olacaktı. 2 tanesini değerlendirdik."

"Pedro için de iki gol iyi oldu"

"Pedro için de iki gol iyi oldu. Sezonun son bölümünde daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum."