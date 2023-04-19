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Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda 10. kez şampiyon

Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'nda 10. kez şampiyon

Milli güreşçi Taha Akgül Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk'ün ardından Taha Akgül de yüzümüzü güldürdü.

Akgül, serbest stil 125 kiloda Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

Taha, Avrupa'da 10. kez şampiyon

Müsabakada üstünlüğü koruyan Taha, rakibini 9-4 mağlup etti.

Bu skorla Taha Akgül altın madalyaya ulaşarak 10. şampiyonluğunu yaşadı.

"Helal olsun"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Taha Akgül'ü kutlayan bir mesaj paylaştı.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "Taha Akgül 10’uncu kez Avrupa şampiyonu! Helal olsun! Daha fazla ne denebilir ki?" ifadelerini kullandı.

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