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HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

İlk kez oy kullanacak gençlerle ilgili anket ortaya çıktı yüzde 51.2 oy alan aday! Optimar Araştırma yayımladı

İlk kez oy kullanacak gençlerle ilgili anket ortaya çıktı yüzde 51.2 oy alan aday! Optimar Araştırma yayımladı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerle ilgili anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre ilk kez oy kullanacak gençlerin; yüzde 51,2’si Erdoğan, yüzde 39,2’si Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyor.

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14 Mayıs seçimlerine doğru en çok merak edilen gençlerin tercihi olacak. Z kuşağının kime oy vereceği tartışma konusu.

YSK, bilindiği üzere seçimlerde ilk kez 4 milyon 904 bin 672 kişinin oy kullanacağını açıklamıştı.

Gençlerin tercihlerine ilişkin en yeni araştırma kamuoyu araştırma şirketi Optimar'dan geldi. 

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk kez oy kullanacak gençlerin; % 51,2’si Erdoğan, % 39,2’si Kılıçdaroğlu % 7,4’ü M. İnce % 1,1’i S. Oğan’ı tercih ediyorlar. Dolayısıyla bazılarının iddia ettiği gibi ‘Z Kuşağı’ iktidarı değiştirmiyor. Bilakis her iki gençten birisi Erdoğan’ı tercih ediyor." ifadelerine yer verdi.

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