YSK'nın '16 il' kararına CHP'den tepki: Maç başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) CHP ve İYİ Parti’nin iş birliği yaptığı 16 ilde Millet İttifakı unvanının kullanılmasına izin vermemesiyle ilgili "Biri çıksın, bu aldıkları kararın yasal dayanağını göstersin. Gösteremezler, maalesef talimatla, telkin ile alınmış bir karar. Maç başladı, başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'nde fermuar modeliyle iş birliği yaptığı 16 ilde Millet İttifakı ismini kullanamayacağı yönünde karar aldı.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın kararına tepki gösterdi.

Erkek, seçim ittifakı protokolünü YSK'ya sunduklarını ve 16 ilde de İYİ Parti ile birlikte hareket ettiklerini bildirdiklerini söyleyerek "Buna rağmen YSK dün gece maalesef öyle bir karar aldı ki yine maç başladıktan sonra kuralı değiştirdi." dedi.

Muharrem Erkek, gündemdeki gelişmelerle ilgili konuşmasında şunları söyledi:

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde seçim ofisimize gece gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak sözlerime başlıyorum. Gece seçim ofisimize 3 el ateş edildi. İstanbul İl Örgütümüze geçmiş olsun. Bu saldırılar aslına demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu saldırıları gece karanlıkta gerçekleştiren korkaklar, cesareti bu iktidardan almaktadır. Bir iktidar hukuk devletinden uzaklaştıkça, böyle korkaklar, mafyalar, çeteler cirit atmaya başlar.

"Gece gündüz siyaset yapacağına görevini yapsın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece gündüz siyaset yapacağına, seçim çalışmalarını yürüteceğine görevini yapsın. Görevini yapsın ki asayiş sağlansın. Hiçbir saldırı, üyemizden genel başkanımıza kadar, hiçbirimize bir milim dahi geri adım attıramaz. Çünkü bizim verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir, adalet mücadelesidir. Bu kutsal mücadele için gereken her türlü bedeli ödemeye de hazır olduğumuzu zaten sürekli ifade ettik, ediyoruz.

6 parti Millet İttifakı olarak seçime giriyoruz. Seçim ittifakı protokolümüzü YSK'ya sunduk. Millet İttifakı olarak neler yapacağımız konusunda kendilerini bilgilendirdik. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, CHP listelerinden adaylarını gösterecekler dedik.

Türkiye'de 16 ilde İYİ Parti ile birlikte hareket ediyoruz, iş birliği yapıyoruz. 9 ilde CHP listesiyle 7 ilde İYİ Parti listesiyle gireceğiz dedik. Tüm bunları söylememize rağmen YSK dün gece öyle bir karar aldı ki, maç başladıktan sonra kuralı değiştirdi. Millet İttifakı önde, çok iyi mücadele ediyor. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Erdoğan'da ve Cumhur İttifakı'nda kaybetme korkusu o kadar büyümüş ki, ‘Ne yapabiliriz de acaba bu seçimi ve maçı çevirebiliriz’ diye artık her yola başvuruyorlar.

YSK'daki yüksek yargıçlara da buradan seslenmek istiyoruz. Sizler Danıştay, Yargıtay'dan gelerek, YSK'da görev yapan yüksek yargıçlarsınız. Sizin bir tek efendiniz vardır, o da hukuk ve yasalardır. Seçim kanunlarıdır.

"16 ilde Millet İttifakı unvanını kullanmamıza müsaade etmiyorlar"

Öyle bir karar aldılar ki, bu kararı AK Parti temsilcisinin baskılarıyla telkinleriyle aldılar, çok iyi biliyoruz. İYİ Parti ile iş birliği yaptığımız 16 ilde Millet İttifakı unvanını kullanmamıza müsaade etmiyorlar.

Bu illeri sayacağım. 9 il CHP listesi ile girilecek. Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van. Bu 9 ilde Millet İttifakı CHP listesi ile, tek liste ile seçimlere girecek. Ama diyorlar ki ‘Millet İttifakı çatısı altında giremezsiniz, yalnızca CHP listesi ve logosu olacak'.

Bu 9 ildeki tüm vatandaşlarımıza, tüm seçmenlere sesleniyorum. Unutmayın ki orada Millet İttifakı'nı CHP temsil ediyor. CHP logosuna, altı oka mührünüzü basın. Onlar 9 ilde Millet İttifakı'nı silmek istiyorlar ama siz oylarınız ile onu yazacaksınız.

Yine 7 il. Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş ve Yozgat'ta bu 7 ilde de Millet İttifakı İYİ Parti listeleriyle seçime gidiyor. Bu 7 ildeki tüm seçmenlere seslenmek istiyoruz. Burada da Millet İttifakı'nı İYİ Parti'nin temsil ettiğini asla unutmayın.

"Yasal dayanağı yok"

YSK, bu kararı 7'ye 4 oy çokluğu ile aldı. Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Biri çıksın, bu aldıkları kararın yasal dayanağını göstersin. Gösteremezler, çünkü maalesef talimatla, telkin ile alınmış bir karar. Maç başladı, başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar.

Biz Türkiye'de ittifak yapıyoruz. Biz Millet İttifakı'yız. Hangi ilde ortak tek listeyle gireceğimize biz karar veririz, siz veremezsiniz. Ama size en güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta verecek.