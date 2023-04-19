YKS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi

2023 YKS sınav tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte ayrıntılar.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav yerleri, ÖSYM tarafından sınav tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Haizran ayında sınava girecek olan adaylar, sınav giriş yerlerinin hangi tarihlerde açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere bu belgelere erişim sağlayabilecek.

2023 YKS ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.