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Verenel Derneği Mobil Giyim Mağazası deprem bölgelerinde

Verenel Derneği Mobil Giyim Mağazası deprem bölgelerinde

Türkiye'nin dört bir yanından depremin yaşandığı illere gönderilen giyim yardımları, depremzedelerin ayağına götürülüyor.

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Verenel Derneği genel merkezinin geliştirdiği "mobil giyim mağazası", görevli ve gönüllü ekiplerimiz ile meydan meydan ve  köy köy gezerek depremzedelerin giyim ihtiyacının ücretsiz karşılanması için hizmet veriyor.

Ziyaret edilen şehirlerde yer alan tır, giyim mağazasını andırıyor. Tırı gezerek raflardaki ve askılardaki ürünleri inceleyen, ayakkabı, pantolon, gömlek ve kazak gibi ihtiyaçlarını temin eden depremzedelerle bire bir ilgileniyor. 

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