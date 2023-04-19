Arefe günü ne zaman, öğleden sonra bayram tatili başlıyor mu?

İslam aleminde ayrı bir anlamı ve önemi olan Ramazan Bayramı için coşkulu bekleyiş devam ediyor. 20 Nisan Perşembe gününe denk gelen arafe gününün resmi tatil veya yarım gün olup olmadığına ilişkin araştırmalar ise şimdiden başladı. İşte, "Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusunun yanıtı ile konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

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Müslüman dünyasında iki önemli bayramdan biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü ise bu yıl 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Peki, 20 Nisan arefe günü tatil mi, yarım gün mü ve özel sektöre resmi tatil mi? işte, konuyla ilgili merak edilenler...

Arefe günü ne zaman?

Ramazan Bayramı Arefe Günü bu yıl 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Bu yıl 20 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı arefe günü yarım gün tatil olacak.

Arefe gününün Perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle bankalar, noterler, postaneler de yarım gün hizmet verecekler.

Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

Ramazan Bayramı 3 gün sürmektedir ve bu yıl 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.