Abdurrahman Dilipak'tan 'tuhaf' 15 Temmuz çıkışı! "15 Temmuz patladı patlayacak"

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'tan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tuhaf açıklamalar gelmeye başladı. Serdar Akinan'ın gözaltına alınmasının ardından "15 Temmuz patladı, patlayacak.." iddiasında bulunan Dilipak, "Bir çok şey bize anlatıldığı gibi değil" dedi.

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Gazeteci Serdar Akinan'ın, Muhammet Yakut'la yaptığı yayınların ardından gözaltına alınması sonrası Haber Vaktim yazarı Abdurrahman Dilipak'tan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken sosyal medya paylaşımları ve köşe yazısı geldi.

Serdar Akinan'ın gözaltına alınmasının ardından Abdurrahman Dilipak, "Ve Akinan gözaltında. 15 Temmuz patladı patlayacak" notuyla Serdar Akinan'ın "15 Temmuz'da tuzağa çekilen MAK timinden önce bölgeye 3 helikopter dolusu IŞİD militanı indirilmiş. Bunun kayıtları var. Tutanak tutan polis ise iki gün sonra öldürüldü." şeklindeki açıklamalarını paylaştı.

Bir çok şey bize anlatıldığı gibi değil!

Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında da "Muhammed Yakub’un ileri sürdüğü iddiaların soruşturulması gerekir. Ama PKK ve terörle ilgili söylediklerine katılmamak mümkün değil. 15 Temmuz ile ilgili söylediklerini de bir kenara not edin. Bir çok şey bize anlatıldığı gibi değil. Depremde açıklanan ölü sayısına inanıyor musunuz? Zaten yaralıların sayısını bilmiyoruz" ifadelerine yer verdi.