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Dolar koptu gidiyor! Özgür Demirtaş 'yapmayın' deyip uyardı! Dolar 24-25 lira olur...

Dolar koptu gidiyor! Özgür Demirtaş 'yapmayın' deyip uyardı! Dolar 24-25 lira olur...

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili flaş uyarılar geldi. Serbest piyasa ve bankalardan çift dolar kuru oluştuğunu belirterek, "İnsanlar bavulla çarşıya gidiyor" diye yazdı. Demirtaş, dolar/TL'nin baskılanmaktan kurtulduğu anda 24-25 Türk Lirası seviyesine kadar çıkabileceği uyarısı yaptı.

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Merkez Bankası'nın döviz talebini kısmak için bankacılık sektörünü sıkıştırmasıyla sektörde döviz alış ve satışı arasındaki makas 80 kuruşa, hatta 1 liraya kadar yükselmişti. Serbest piyasadaki dövize artan talep ise dolar/TL'nin Kapalıçarşı'da 20 seviyesinin üzerine çıkmasına neden olmuştu. Dolar ekranlarda şu anda 19.40 TL seviyelerinde iken Kapalıçarşı'da 20.48 TL'yi gördü. 

İnsanlar çuvalla Kapalıçarşı'ya gidiyor

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Serbest piyasa ve Bankalarda oluşan ÇİFT Dolar kuru sağlıklı değil. Bu konunun çözülmesi lazım. Bankalarda Dolar kuru 19.39'dan, Kapalıçarşı'da 20.48'den bozuluyor. İnsanlar bavulla çarşıya gidiyor!" ifadelerini kullandı. İşte Özgür Demirtaş'ın dolar uyarıları... 

Alış-satış farkını açarak bir şey başarılamaz

- Bankalar ve Kapalıçarşı arasında ÇİFT Dolar kuru oluştu. Bu politika YANLIŞ! Dönün bu yoldan, dönün bu yanlıştan. Dolar alış-satış Farkını sonsuza kadar açarak bir şey başaramazsınız…

Serbest bırakıldığında 24-25 TL'ye fırlar

- Dış Ticaret Açığı REKOR, Negatif Cari Açık REKOR, Negatif Özelleştirecek Mal YOK kadar az, Doğrudan Yabancı Yatırımı YOK Ve hükümet Doları zorla baskılamaya çalışıyor. Bu Method ÇALIŞMAZ. Serbest bırakıldığı anda Dolar 24-25’lere fırlar. Bu YANLIŞ ekonomi politikasından dönün" değerlendirmesini yapmıştı. 

Ahh ahh ahh Dolar Koptu gidiyor

Kapalışarçı'daki dolar kuruyla ilgili saat saat paylaşım yapan Özgür Delirtaş, son alarak saat 12:20'de "Ahh ahh ahh Dolar Koptu gidiyor... Çok söyledik, çok konuştuk, çok yazdık... Kapalıçarşı kuru: 20.48 TL..." paylaşımı yaptı..

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