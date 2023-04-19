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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Irak'ın Gara bölgesinde teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Irak'ın Gara bölgesinde teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

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